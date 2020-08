SUTEBA abre un hospital de campaña para pacientes leves de La Plata

Es el hotel que tiene el sindicato en avenida 13, entre 56 y 57, donde hay plazas para 94 personas y minidepartamentos para aislar a familias enteras.

Tras más de 4 meses desde que se desatara la pandemia de coronavirus y con una curva de casos que no frena su crecimiento, en La Plata se abrirá este fin de semana uno de los centros extrahospitalarios de aislamiento en el hotel de SUTEBA, para alojar a pacientes infectados que transitan la enfermedad con síntomas leves y no tienen posibilidades de cumplir con el confinamiento en su propia casa. La decisión de avanzar con la apertura se tomó con el objetivo de no afectar plazas en los hospitales y a la vez evitar que las viviendas, cuando no tienen las condiciones necesarias, se conviertan en focos infecciosos.

Desde la Región Sanitaria XI, una de las patas que coordinará la derivación junto al Sistema de Emergencia Regional y el SAME municipal, se indicó que el primer paciente será alojado en el lugar este sábado, por lo que se esta acondicionando todo para ese momento. Rápidamente se avanzará con el traslado de otros infectados y en una primera etapa serían 10.

El hotel de SUTEBA es uno de los cinco centros de aislamiento que se crearon en la ciudad, aunque hasta ahora ninguno fue abierto.

Ubicado en la avenida 13, entre 56 y 57, el hotel de SUTEBA tiene 94 camas, enfermería y depósito de medicamento, además de un comedor y sala de descanso para los trabajadores de la salud. Cuenta también con minidepartamentos, lo cual facilitaría el aislamiento de familias enteras, en caso de ser necesario.

El uso del hotel se acordó entre el Municipio y el gremio a través de un convenio firmado el pasado 24 de junio. Fue el último de los centros que se sumó en la ciudad, después de que acondicionaran la República de los Niños, el polideportivo de Los Hornos y los clubes Gimnasia y Estudiantes. Existe otro centro en el albergue de la Univesidad de La Plata, el cual en rigor está en Berisso y ya fue habilitado cuando se desató el foco de coronavirus en el barrio José Luis Cabezas.

El director asociado de la Región Sanitaria XI, Manuel De Battista, explicó que hasta ahora todos los paciente que cursan la enfermedad de manera leve lo hacen en su casa. “Eso genera un posible foco de contagio sobre todo cuando los pacientes no tienen posibilidades sociales de hacer aislamiento”.

Para el funcionario, abrir el centro extrahospitalario es “un paso importante”. Y se complementará con los 500 pesos diarios que la Provincia otorgará a quienes se aíslen de ese modo. “Seguramente eso va a ayudar a que la gente acepte ir a un lugar más seguro”, agregó.

Actualmente, los pacientes que no tienen ninguna afección clínica que requiera internación hospitalaria firman un consentimiento y se van a realizar el aislamiento a su casa, con el riesgo que eso implica. “Acá se les garantiza las condiciones óptimas, comida e higiene. Y en el caso de SUTEBA, posee ‘minidepartamentos’, lo que posibilita aislar a una familia entera”.

Las derivaciones las va a hacer el Sistema de Emergencia Regional, cuando sean pacientes que llegan desde los hospitales, mientras que será el SAME, en coordinación con la Región Sanitaria XI, el que concrete los traslados cuando son derivaciones desde los domicilios. “El objetivo es tener un control mutuo de lo que sucede en el hotel”, explicó el funcionario.

De Battista agregó que “durante la jornada del viernes se acondicionará todo y esperemos tenerlo en condiciones para realizar la primera internación extrahospitalaria en La Plata el sábado”.

La administración de los centros de aislamiento es municipal, en tanto que la Región Sanitaria XI tiene el control sanitario sobre los pacientes. El funcionario consideró que se evaluará el funcionamiento del centro y no descartó que en función de la evolución de la enfermedad rápidamente se abrirá alguno de los otros.