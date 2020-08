El tren suspende operaciones por casos de coronavirus en trabajadores

Ante casos positivos de COVID 19 y la determinación del aislamiento de 50 operarios del área de control, la línea Sarmiento dejará de prestar servicios hasta el día de mañana.

“Últimos servicios del día 1 de agosto desde Once hasta Moreno 19:13 horas; de Once a Castelar 19:25 horas y 19:49 horas; de Moreno a Once 18:30 horas”, señalan desde Trenes Argentinos.

Al no haber recambio de personal en el área afectada por el aislamiento, no habrá reanudación del servicio hasta que se determinen los resultados de los test. Al momento desde el gobierno nacional no se dispusieron micros para cubrir el trayecto.

Hasta la fecha, son 427 los operarios de trenes de pasajeros infectados de coronavirus.