Las cámaras de San Fernando permitieron desbaratar un robo de materiales de construcción y recuperarlos

Ante la situación, se dirigieron los móviles de Protección Ciudadana número 161, 183 y 185, que los interceptó in fraganti entre las calles Urquiza y Pocitos. Ante la evidencia, el hombre que fue visualizado por cámaras de seguridad confesó haber robado la membrana del corralón, por lo que fue aprehendido y trasladado a la comisaría primera de San Fernando.

El Centro de Monitoreo de San Fernando siguió por las cámaras de seguridad los movimientos de un hombre que sustraía rollos de membrana para techos ingresando a un corralón, y se los entregaba a otro cómplice a pocas cuadras. Patrullas municipales de Protección Ciudadana los atraparon in fraganti, los trasladaron a la comisaría y pudieron devolver los materiales robados al comercio.