“Nadie hace nada, por eso nos autoconvocamos los vecinos para realizar una marcha cortando la ruta para pedir justicia por José del Rosario Espinola, una de las tantas víctimas por la falta de seguridad vial”, explicaron. “Estamos cansados de Ishii y de que se ocupe de las ambulancias narco y no de los vecinos que mueren a diario”, finalizaron.

Por este motivo, la familia de Espínola se movilizará hoy hasta el lugar de los hechos para reclamar justicia al Municipio. “Este es uno de los tantos accidentes que pasan a diario en esa esquina. No hay cámaras, no hay sendas peatonales, están mal sincronizados los semáforos y nadie los respeta”, afirman desde el entorno de la víctima.

Tras este suceso, Espínola perdió la vida y el conductor del vehículo fue liberado a las 24 horas. Los familiares reclaman que aún no se ha presentado el seguro correspondiente.

Un hombre murió atropellado el sábado pasado en José C. Paz, luego de que el conductor del vehículo intentara ganarle al semáforo en 197 y Muñoz. Los vecinos denuncian mala señalización y se autoconvocaron para esta tarde.

Reclamo de vecinos de José C. Paz por un hombre que murió atropellado

José C. Paz