Escobar se sumó a las jornadas de concientización y visualización del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad

El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es una perturbación del neurodesarrollo que en niños, niñas y adolescentes se caracteriza por niveles de distracción moderados a graves, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas que presentan diversas complicaciones. En nuestro país no existen estadísticas oficiales, pero los casos aumentan cada año. Se estima que afecta entre un 5 y 10 por ciento de la población infantil mundial en edad escolar.

