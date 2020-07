Grave denuncia contra Ishii por despidos irregulares y vaciamiento de centros de salud

Queda claro que en José C..

Carolina cumplía sus tareas en el Centro de Salud Mirador Altube, el cual, según contó, viene siendo desfinanciado por el Municipio hace varios años, al punto de no contar con teléfono. “Para mi es intencional, intentan cerrar salas. De las 23, solo ocho o nueve tienen médicos a disposición”, manifestó.

Como no hay forma de separar a alguien de este programa desde la órbita municipal, la licenciada Velázquez sospecha que su renuncia pudo haber sido falsificada para así otorgarle el puesto a otra persona.

Posteriormente, fue intimidada por una mujer de nombre Karina, quien se presentó como abogada y “mano derecha” del intendente Mario Ishii, y la instó a no continuar con el tema o la demandaría “penalmente”.

Además de este método absolutamente irregular, Velázquez asegura que no fue notificada de ninguna manera y que sólo se dio cuenta de su despido cuando fue a solicitar la deuda de los meses de mayo y junio. En ese momento, fue atendida en el Palacio Municipal por Patricia Mondoví, hija del ex presidente del Concejo Deliberante y actual titular de Recursos Humanos, José Mondoví, quien le comunicó que “había sido despedida”.

Al ser un programa nacional, solo debe darse de baja una vez que este finalice o sea informada por las autoridades nacionales pertinentes. En cambio, según comenta, desde el Municipio de José C. Paz se le dio de baja la beca.

