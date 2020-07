San Fernando incentiva a donar plasma a vecinos recuperados de coronavirus, para salvar otras vidas

El director ejecutivo del Hospital Cordero, Juan Delle Donne, explicó: “Estamos en el programa de tratamiento de plasma para los pacientes con coronavirus y estamos observando resultados espectaculares. En San Fernando tratamos 5 pacientes con plasma y todos tuvieron una recuperación sorprendente. Es importante entender que la mayoría de las infecciones por coronavirus son leves, asintomáticas, son pacientes que no requieren plasma, pero aquellos que están más graves son los que están beneficiados con este tratamiento”.

