Capacitación sobre la Ley Micaela para el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar de San Martín

Es la primera vez que, a nivel provincial, se capacita en materia de género a estos dos organismos públicos. La apertura estuvo a cargo de Dora Barrancos. Fue trasnmitido por las redes sociales de la Comuna.

Concejales, consejeros escolares y empleados administrativos del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar de San Martín se capacitaron, el pasado viernes, en cuestiones vinculadas a los derechos de la mujer y la violencia de género, en el marco de la denominada Ley Micaela.

La apertura de la capacitación estuvo a cargo de Dora Barrancos, y contó con la participación del presidente del Concejo Deliberante, Diego Perrella; la presidente del Consejo Escolar, Lidia Trinidad; y de concejales y consejeros escolares de todos los bloques políticos.

Georgina Bitz, una de las ediles participantes, explicó que “a comienzo de año empezamos a pensar con Marcela Ferri -subsecretaría de Inclusión e Integración Social municipal- y Lidia Trinidad hacer algo en conjunto entre la Municipalidad, el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar sobre la Ley Micaela”.

“Pensábamos hacerlo presencial, pero no se pudo por la pandemia, pero decidimos hacerlo virtual, y gracias a que la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez me conecto con Dora Barrancos, pudimos invitarla a la apertura”, agregó. Y completó: “Nos capacitamos no sólo con el objetivo de lograr un cambio de paradigma, sino con la posibilidad de incluir perspectiva de género a todas las políticas públicas de nuestro distrito”.

Ya se trabaja sobre futuros encuentros de capacitaciones conjuntas sobre la tematíca, siempre en articulación con los gobiernos nacional y provincial y el Municipio.