Búsqueda activa de coronavirus: Más de quinientos vecinos en los puestos móviles de Martínez y Las Lomas

Comerciantes sanisidrenses de actividades no esenciales.

En caso de no tener síntomas compatibles, los niños, de 6 meses a 2 años, adultos mayores y personas con indicación médica, pueden acceder a vacunarse contra la neumonía o la gripe en las siguientes dos carpas.

“Me parece una muy buena iniciativa para cuidarnos entre todos. Me acabo de dar la vacuna para la gripe que no la conseguía por ningún lado y la verdad que muy buena la atención de todos”, destacó Juana Granz, tras pasar por el puesto móvil de Las Lomas.

“Nosotros buscamos para detectar casos de coronavirus. No importa si son muchos o pocos, lo importante es encontrarlos para poder aislarlos y prevenir que esta enfermedad se siga propagando”, expresó el intendente Gustavo Posse.