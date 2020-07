Entre otras muertes recientes, un hombre de 32 años fue asesinado por cuatro delincuentes a golpes de baldosa en la cabeza para robarle un televisor y una moto en su casa de Gran Colombia y Martín Coronado. También, un ex convicto fue acribillado a balazos el martes por la noche en la esquina de las calles Esmeralda y Naciones Unidas.

“Sol y Verde es muy grande, con todas las calles arruinadas”, manifestó la mujer, quien junto a otros vecinos se reunieron días atrás con el comisario de Barrio Frino, el que les reconoció la dificultad de llegar a cubrir toda la localidad por el deterioro masivo de las vías de circulación. “La inseguridad no es de hoy, es parte de una política que viene de mucho tiempo”, expresó Daniela, y agregó que “hace 20 años estamos con el mismo intendente, y con los mismos problemas”.

“Hay lugares a los que la Policía no puede llegar porque están las calles destrozadas, los móviles se quedan en el barro, por lo que los vecinos se tienen que defender, entonces terminan linchando en masa a los ladrones del barrio”, señaló la vecina, y denunció que, ante la ola de delitos, los hombres hacen guardias despiertos durante toda la noche.

Días después de que el intendente Mario Ishii anunciará un estallido similar al de 2001 , las últimas horas de José C. Paz son extrañamente violentas, con múltiples robos, sangrientos crímenes y la Policía Municipal arengando a la gente a acciones de justicia por mano propia.

Caos social: Policía de José C. Paz acompaña a vecinos a hacer justicia por mano propia

José C. Paz