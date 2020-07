Para reforzar los cuidados de los vecinos casa por casa, San Fernando inició el “Operativo Prevenir”

El Municipio sumó nuevas acciones de prevención de coronavirus con visitas casa por casa para reforzar las medidas personales de los vecinos, consultando sus necesidades y si han tenido contacto estrecho con un caso positivo. “Estamos con el equipo municipal en Victoria para atender al vecino y que se sienta acompañado. Buscamos generar conciencia en este momento crítico de la pandemia”, dijo la subsecretaria Eva Andreotti.

El Municipio de San Fernando continúa llevando adelante acciones de prevención del COVID 19 en distintos barrios. En esta oportunidad, se inició el “Operativo Prevenir” en Victoria para reforzar los cuidados de los vecinos casa por casa y atender a las necesidades en este difícil momento de la pandemia. En la jornada participaron concejales y funcionarios de San Fernando.

La subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Eva Andreotti, participó del operativo y explicó: “Estamos realizando el operativo Prevenir, yendo casa por casa para conocer las necesidades de los vecinos, si han tenido contacto con personas con coronavirus, poder alcanzarle contactos de emergencia y asistencia, y tratar de solucionar las situaciones que presenten. Estamos con todo el equipo municipal en Victoria para atender al vecino y que se sienta acompañado”.

En ese sentido, remarcó: “Buscamos sobre todo generar conciencia en este momento crítico de la pandemia. Lo importante es mantener el distanciamiento social, tratar de quedarse en casa lo máximo posible, porque es la única forma para detener este virus”.

Los vecinos de Victoria también opinaron acerca de los controles y la asistencia del Municipio. Por ejemplo, Graciela de la calle Constitución, comentó: “Veo que han aumentado los controles y me parece bien. Me llamaron desde la Municipalidad para saber si necesitaba algo, la verdad que no me puedo quejar. Es necesario que la gente tenga conciencia y agradezco que nos visiten”.

En tanto, la vecina Claudia señaló: “Los operativos me parecen muy importantes, los vecinos nos sentimos más cuidados. Se hace un poco ya pesada la cuarentena, pero es la única forma para cuidarse y hay que respetarla”.

Cabe recordar que el Municipio de San Fernando acompaña las medidas preventivas de contagio del COVID 19 anunciadas por el gobierno nacional, entre la que se destaca el cumplimiento estricto de la cuarentena obligatoria, por lo que recomienda a los vecinos quedarse en sus casas y salir sólo si es de extrema necesidad, obligatoriamente con la boca y la nariz cubiertas con barbijos sociales o protectores faciales, y en todo momento manteniendo distancia de al menos 2 metros con otras personas.