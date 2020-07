Descalzo firmó un convenio con el Instituto Nacional De Servicios Para Jubilados y Pensionados

Una vez efectuada la firma del convenio, Descalzo señaló: “Para nosotros es muy importante la firma de este acuerdo. Además de ayudarnos a cuidar la salud de los adultos mayores que viven en Ituzaingó, nos sirve para afianzar el trabajo coordinado y en cooperación junto a las autoridades de PAMI”. “En este momento tan particular y difícil que nos toca atravesar, el trabajo en conjunto es fundamental para que podamos garantizar el bienestar de nuestros vecinos y nuestras vecinas”, agregó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com