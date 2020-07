El trabajo de los investigadores apunta a un divorcio conflictivo que estaba atravesando la mujer, vecina de Villa Devoto. Según supo este medio, Sandra Boaglio habría entablado una nueva relación sentimental, situación no asumida por su anterior pareja, a quien familiares lo describen como un hombre violento. Asimismo, notificado del desafortuando hecho, el ex conyugue hizo caso omiso a la novedad, desentendiéndose de la gravedad de la situación.

SM Noticias pudo saber que este no sería el primer episodio violento que padeció Boaglio en el lugar. Fuentes indicaron que días atrás también habría sufrido un supuesto robo.

Sandra Boaglio, de 52 años, fue asesinada ayer en la puerta de la casa de su madre en Ciudadela . Si bien la primera hipótesis fue un crimen en situación de robo, con el correr de las horas, por testimonios de vecinos y familiares de la víctima, la caratula cambió a “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, y las líneas investigativas apuntan al ex esposo.

Posible femicidio: Investigan al ex marido de la mujer asesinada ayer en Ciudadela