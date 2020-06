“Vicentin le da al Estado una herramienta interesante en un mercado clave”, afirmó D’Attellis

En la charla, moderada por Tomás Domínguez, representante de la mesa provincial del MRP, y en la que participaron más de 40 dirigentes de todo el país, el ex candidato a diputado consideró que se está viviendo “un momento inédito que plantea un montón de interrogantes” y destacó la decisión del presidente Alberto Fernández y de ir a una cuarentena extendida.

“Muchos dicen que el Estado está contra el contribuyente, pero, en este caso, Vicentin comprometió el 30 por ciento de la responsabilidad patrimonial computable del Banco Nación, con la anuencia de las autoridades de la gestión anterior”, explicó el economista, y señaló que “hay primero un tema de investigación penal, sobre una empresa que está destruida y con una deuda de casi 1500 millones de dólares que no puede afrontar, que se llevó puestos a pequeños productores y cooperativistas”.