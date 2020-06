Tres jornadas de donación de sangre en Vicente López

La Comuna invita a los vecinos a sumarse a nueva campaña de donación de sangre en el Hospital Houssay.

Vicente López realiza una nueva campaña de donación de sangre a propósito del Día Mundial del Donante de Sangre, conmemorado el reciente 14 junio, e invita a la comunidad a acercarse a donar sangre en el Hospital Houssay, a lo largo de las jornadas del 17, 19 y 20 de junio.

Para poder hacer la donación, previamente hay que pedir turno, ingresando al siguiente link y completando el formulario correspondiente, en el que se responderán consulta vinculadas al protocolo de COVID 19 y se seleccionarán el día y la hora a asistir a la donación. Una vez completado el formulario, la persona recibirá un mail con el certificado de circulación.

La donación se puede realizar entre las 8:30 y las 13 horas, y los requisitos son llevar DNI, pesar más de 50 kilogramos, haber desayunado y descansado más de 6 horas la noche anterior, no tener fiebre, tos o dolor de garganta, no estar tomando antibióticos, no haber tenido contacto con personas sospechadas de COVID 19. El ingreso al hospital será exclusivamente por Hipólito Yrigoyen 1757.

“Es fundamental que, en este momento particular que estamos atravesando, todos podamos hacer nuestro aporte, desde el lugar que nos toca. Hoy más que nunca tenemos que ser una comunidad unida y comprometida con el otro, y donar sangre es dar vida a nuestros vecinos que la necesitan”, señaló Jorge Macri, intendente de Vicente López.

A mediados de 2019, se realizó la puesta en valor de la Sala de Hemoterapia, de modo de optimizar la atención y bienestar tanto de los vecinos que donan sangre, de los pacientes que se realizan transfusiones y de los trabajadores de la salud que llevan adelante sus tareas en forma diaria.