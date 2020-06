SAME, quita de patrulleros, eximición de impuestos y alimentos en mal estado: Temas de debate en el Concejo de Tres de Febrero

Los representantes vecinales de Tres de Febrero sesionaron este viernes y en un extenso encuentro, con medidas y protocolos correspondientes en medio de la pandemia, debatieron acerca de distintas situaciones relacionadas a la crisis sanitaria que afecta al distrito, al país, y al mundo.

La transmisión del encuentro se hizo por Facebook Live para evitar aglomeraciones en el recinto. Hubo intensidad en los debates, fuertes chicanas y concejales lookeadas con sombreros y echarpes al mejor estilo francés de La Salada.

En medio de la crisis económica generada por la cuarentena, el gobierno municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para eximir del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene a los pequeños comercios de cercanía, en su mayoría, sin actividad desde el 20 de marzo, fecha en que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En relación, la oposición pidió la creación de un Comité de Crisis Económico que abarque distintos sectores gubernamentales y representantes de comerciantes e industriales locales.

El tema más destacado tuvo que ver con un pedido de informes del Frente de Todos sobre la presencia de productos alimenticios en mal estado que formaron parte del Servicio Alimentario Escolar. En la argumentación expusieron una foto de una galletita agusanada que habría resultado en un chico internado.

El oficialismo atribuyó la responsabilidad al gobierno provincial, quien se encarga de la licitación, “y nosotros no podemos cambiar ni una coma de eso”, señaló el edil Juan Berns, quien denunció que el control de las galletitas en mal estado lo hizo Andrés Capuano, director provincial del Servicio Alimentario Escolar, funcionario del gobierno provincial, que hoy habría renunciado.

La discusión se politizó fuertemente cuando el hombre del Pro les pidió a los ediles opositores hacerse cargo “porque ganaron las elecciones y tienen el gobierno nacional y gobierno provincial, nosotros acá no podemos hacer lo que queremos”.

También habló de corrupción en la gestión del Consejo Escolar durante el gobierno de Hugo Curto.

“El Estado nacional y provincial se están haciendo cargo de una situación compleja en medio de una pandemia”, respondió el debandista Facundo Lococo, quien dijo que en Tres de Febrero existe un acta acuerdo que fija que “la responsabilidad operativa, logística y administrativa del Servicio Alimentario Escolar le corresponde al Municipio”.

La discusión se extendió y tuvo varias intervenciones de un lado y del otro. El proyecto pasó a tratamiento de comisiones.

Por otro lado, los concejales de Juntos por el Cambio impulsaron un proyecto para expresar repudio ante la ola de femicidios ocurridos en lo que va de 2020, en particular, durante el aislamiento por coronavirus, y una resolución para solicitar al gobierno provincial la adhesión a la “Ley de víctimas de violencia de género”, sobre lo cual Máximo Rodríguez, titular de la bancada Frente de Todos, señaló que “la normativa fue votada hace dos años, y María Eugenia Vidal no adhirió por inacción”.

“Se está trabajando para que entre en debate un proyecto de ley donde se incorpore la adhesión, pero con las modificaciones de incorporar al a victima en el proceso”, aclaró.

Se fueron horas de debate por cuestiones nacionales a razón de más repudios, al decreto presidencial que permite al Jefe de Gabinete de Ministros realizar un uso indiscriminado de los fondos públicos; a la decisión de la Oficina Anticorrupción, que desistió de la querella en dos causas en las que se investiga a la vicepresidenta Cristina Fernández; a la nueva fórmula de ajuste jubilatorio; a hechos de violencia institucional en distintas provincias del país; y a la intervención del grupo Vicentín. Entre otras resoluciones similares, todas desde Cambiemos y desde el Frente de Todos, hubo un repudio a la convocatoria a una marcha anticuarentena, semanas atrás.

Por su parte, en la voz de la concejal Carmen Vidal, el Frente de Todos impulsó un pedido de informes sobre cabinas sanitizantes no autorizadas por el ANMAT instaladas en Desarrollo Social y Concejo Deliberante.

Además, la misma edil presentó otro proyecto de comunicación sobre el funcionamiento del SAME en Tres de Febrero. “Hay un desmanejo del sistema de emergencia, que nos complica en el medio de la pandemia”, dijo la legisladora comunal al respecto del servicio que implementó la gestión de María Eugenia Vidal.

La concejal del espacio de Alejandro Collia habló de contagios de COVID19 dentro de los empleados del área y dijo que cuando se infectan “no les pagan” porque son monotributistas. Además, denunció que las ambulancias son las que “trasladan el virus de un lugar al otro” porque no se sanitizan.

El pedido de informes hace distintas consultas sobre el trabajo de los “empleados que están en la primera línea de combate del virus”.

“Hablen con el gobernador y que baje el dinero que corresponde para el SAME”, dijo el presidente del bloque valenzuelista, Juan Berns, porque el sistema solo se sostiene “con nuestro dinero”, comentó.

Natalia Fernández, también oficialista, informó que Tres de Febrero tiene un porcentaje similar al global provincial de profesionales de salud infectados, y remarcó que los empleados del SAME “tienen cargos en hospitales nacionales y provinciales, y tienen que venir a trabajar como monotributistas porque no les alcanza lo que les paga el Estado nacional o el provincial”.

También hubo debate a razón de los patrulleros de la Policía Bonaerense con los que dispone Tres de Febrero, esto a razón de informaciones que dan cuenta de quita de unidades móviles a municipios de sello opositor al gobierno de Axel Kicillof, para destinarlas al control social en medio de la cuarentena.

“No solo se le sacaron patrulleros a Cambiemos, también se le sacaron a Lomas de Zamora”, municipio de sello peronista, comentó Máximo Rodríguez, quien dijo que los móviles habían sido “cedidos sobre el final de la administración de María Eugenia Vidal de una manera meritoriamente distinta” a cada comuna, además de que eran “muy poco usados”.

En ese contexto, el concejal peronista reconoció que “está subiendo la inseguridad”, y eso tiene que ver con “la necesidad” generada a razón de la cuarentena.

“Nos preocupa que tengamos menos patrulleros, pero también nos preocupa que esos patrulleros en su momento tampoco estuviesen andando”, exclamó.

“Si esos patrulleros no estaban siendo utilizados, era responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, no del Municipio de Tres de Febrero”, refutó el oficialista Hernán Lorenzo. “Si la tendencia del delito aumenta, los argumentos indican que necesitamos más recursos”, consideró.