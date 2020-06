Incidentes en el desalojo de la toma de terrenos en San Atilio

No hay aplicación posible que evite.

Habría varias personas detenidas, y la promesa, por parte de los okupas, de manifestarse mañana frente al Municipio de José C. Paz. Parte de los vecinos creen que funcionarios pudieron darles vía libre para instalarse en el lugar semanas después de que una revuelta vecinal pusiera en jaque al gobierno de Mario Ishii , que usaba el espacio como vertedero clandestino de basura, y así evitar el pago del canon al Ceamse.

Durante la jornada de ayer, grupos de personas ingresaron al predio delimitado por avenida Derqui, Provincia de Buenos Aires y Canal de Panamá, utilizado durante años por el Municipio de José C. Paz como relleno sanitario ilegal. Con palos y elementos de demarcación, iniciaron la toma de los terrenos, claramente no aptos para establecer ningún tipo de construcción por tratarse de un área notablemente contaminada.

Un día después de que varias personas iniciaran la instalación de un asentamiento en los terrenos del basural del barrio San Atilio, en José C. Paz, la Policía avanzó con el desalojo. Hay tensión en el lugar con pedradas y postas de goma.

José C. Paz