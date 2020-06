No hay aplicación posible que evite.

“No es la primera vez que intentan tomar el espacio, va a llegar un momento que no lo vamos a poder frenar los vecinos”, advierte el hombre.

Las tomas de terrenos crecen en José C. Paz. Semanas atrás hubo un intento de usurpación en espacios linderos a las vías del tren San Martin.

Semanas después de que vecinos pusieran en jaque al Municipio de José C. Paz , dejando a los camiones de basura sin vertedero clandestino, hoy decenas de personas aparecieron con palos y elementos en terrenos del barrio San Atilio, y llamativamente, sin ningún tipo de presencia policial, iniciaron una demarcación para instalar un asentamiento en el lugar.

Mientras la Policía ejerce el control social sobre trabajadores y ciudadanos que circulan durante el aislamiento, usurpadores tienen vía libre para establecer un nuevo asentamiento en José C. Paz. La toma se desarrolla a plena luz del día en los terrenos del basural de San Atilio.

No hay cuarentena para la toma de terrenos en José C. Paz

José C. Paz