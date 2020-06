Trabajadores denuncian contagios masivos de coronavirus y falta de medidas sanitarias en el Belgrano Norte

“Las normas básicas establecidas por el Ministerio de Salud, en Ferrovías no existen”, denunciaron desde la agrupación sindical 27 de Noviembre, y reclamaron que la empresa “ponga fin a la desidia en temas de seguridad, prevención e higiene, y provea al personal en forma urgente de insumos y los elementos de protección sanitaria necesarios”.

En un comunicado de prensa, los ferroviarios hablan de 19 casos positivos -4 de ellos internados- y apuntan contra la empresa Ferrovías por no desarrollar protocolos sanitarios de trabajado para evitar contagios.