Zárate continúa desarrollando operativos sanitarios contra el coronavirus en el territorio

Mientras que la secretaria de Salud, Rosana Núñez, precisó: “Se está trabajando activamente en los barrios, interactuando con varios equipos municipales, para poder encontrar casos de COVID 19. Tratamos de localizar a los pacientes asintomáticos, en especial, y de aplicar la vacuna antigripal a todas aquellas personas que no lo hicieron”.

Los procedimientos se efectuaron en distintos puntos de nuestro partido. “Esta acción sirve para ir a buscar los casos que puedan ser positivos de coronavirus. Notamos que la estadística de contagios aumenta y se aproxima el pico, por lo tanto, aplicamos la política de ir en busca del caso. La semana pasada hicimos La Ilusión. Hoy, nos acompañó también el equipo de Desarrollo Humano y Promoción Social, para hacer la entrega de las viandas, en los puntos fijos, ya que el tema alimentario es muy importante en nuestro municipio y no lo debemos descuidar”, dijo Pablo Giménez, responsable de la Coordinación de Centros de Aislamientos .