Denuncian ola de robos en casas del barrio Saavedra Lamas

Bomberos voluntarios confirman que no tuvieron.

La cuarentena eterna no debería afectar.

No hay aplicación posible que evite.

Sin respuestas de las autoridades, el vecino no se resigna a vivir en el abandono y busca organizarse para combatir el delito de los rastreros y de los políticos.

Los delincuentes, con tiempo y sin ningún resguardo de dejar huellas, las que no serán peritadas nunca, rompen las térmicas para dejar el domicilio sin luz, y con barretas, fuerzan puertas o ventanas y en minutos desvalijan de electrodomésticos y dinero a la gente que se encuentra con la desoladora escena al volver a su casa.

El barrio Saavedra Lamas, una boca de lobo donde no ingresa la Policía ni las ambulancias, según cuentan los vecinos. Ubicado en el Limite con Moreno, los robos son cada vez más osados y violentos.

La ausencia total del Estado municipal que padecen los vecinos José C. Paz tiene consecuencias no solo en la falta de iluminación y servicios básicos, sino también en la inseguridad que pone en riesgo vidas, y en ocasiones, hasta termina con ellas.