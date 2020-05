Divididos en grupos, el presunto infectado compartió jornadas de trabajo con bomberos que hoy incumplirían aislamiento, y que por decisión unilaterial, permanecerían en el cuartel a la espera de llamados a servicios. Los mismos no habrían sido testeados para descartar un posible contagio.

El voluntario, vecino de la calle Juan B. Justo de José C. Paz, se desempeña en el cuerpo de Bomberos, institución que, según cuentan, a partir de la crisis del coronavirus vio reducido su número de colaboradores dado que 20 de los 70 hombres son profesionales de la salud, ahora abocados a la lucha contra la pandemia.

Un miembro del cuerpo de Bomberos de José C. Paz se encuentra internado desde el martes de la semana pasada en un sanatorio de San Miguel con síntomas de coronavirus. Mientras se aguardan los resultados del laboratorio, denuncian que al menos 8 oficiales, suboficiales y bomberos, que habrían tenido contacto con el paciente, se acuartelaron y cumplirían servicios en detrimento de otros voluntarios, que no estarían siendo convocados.

Investigan coronavirus en el cuerpo de Bomberos de José C. Paz e incumplimiento de la cuarentena

