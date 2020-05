Sujarchuk encabezó una capacitación sobre seguridad y salud para municipios del consorcio Región Norte 2 junto a Frederic

Por último, Abella afirmó que “hay un trabajo conjunto entre la ministra y los municipios, sin colores políticos, empujando todos el mismo carro”. “Hoy estamos dando herramientas a otro grupo importante del cual a veces no queremos hablar, aunque es fundamental estar cerca de estos trabajadores para atender sus dudas e incertidumbres respecto a los nuevos protocolos que deben aplicarse por la pandemia”, cerró.

“En primer lugar nos parece valioso el espacio del consorcio para facilitarnos la realización coordinada de este tipo de actividades, que nos permiten anticiparnos a los problemas. La intención es prevenir ya que sabemos lo angustiante de estas situaciones y las reacciones que puede generar un manejo que no se ajuste a las costumbres culturales de nuestro país. Mientras seguimos trabajando para que el número de decesos sea el más bajo posible, nuestro objetivo es llevar tranquilidad a la población para que sepa que se están aplicando los protocolos correspondientes”, sostuvo Frederic.