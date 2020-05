El bloque Frente Renovador-Frente de Todos presentó un programa de acompañamiento para personas con discapacidad

La iniciativa hace eje también en reforzar la prevención del coronavirus y también del dengue. “En San Isidro debemos garantizar la entrega gratuita de elementos esenciales de protección, de barbijos y/o tapabocas, alcohol en gel, agua clorada, repelente de mosquitos, para todas las personas con discapacidad y sus familias que no puedan acceder a ellos. Queremos un Estado presente no solamente acompañando a las personas que se hayan contagiado, sino sobre todo en evitar el contagio de estas enfermedades”, remarcó la legisladora.

This site is protected by wp-copyrightpro.com