Nuevo programa de recolección para hojas y poda pequeña en San Isidro

La Asociación Vecinal Santa Rita adquiere los bolsones por cuenta propia y los reparte entre los socios y vecinos del barrio que no son socios. Los bolsones los compra la Asociación y lo pagan los vecinos.

Cada vecino comienza a emplear un bolsón de un metro cúbico -equivalente a 4 o 5 bolsas de consorcio- donde pueden disponer sus hojas, restos de césped o de poda. “El objetivo es tener más limpio el entorno y seguir bajando la cantidad de bolsas de plástico que utilizamos. Esto también ayuda a que en los días de lluvias intensas no se tapen los sumideros”, señaló Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público municipal. “Estamos contentos de acompañar a estos programas que hacen cada vez más sustentable a San Isidro”, cerró.