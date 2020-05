Luego de la protesta, Descalzo adelantó que “se van a ir flexibilizando rubros con protocolos determinados”

Esta mañana, comerciantes de Ituzaingó protestaron frente al Palacio Municipal. El reclamo central, obviamente poder reabrir sus negocios, pero también pidieron que se agilicen los trámites vinculados al desarrollo y aprobación de protocolos sanitarios. Se reunieron con el jefe de Gabinete municipal, Pablo Descalzo, quien dialogó en exclusiva con SM Noticias y adelantó la reapertura de algunos comercios, un trabajo para desarrollar sistemas de funcionamientos con aquellos que aun no pueden reabrir, y medidas de alivio fiscal.

“Hay un reclamo y una necesidad vinculada a la flexibilización” de la cuarentena por el coronavirus, mencionó el funcionario, y reconoció que “hay rubros que son más complejos a la hora de pensar en una reapertura”. “Es una situación compleja y uno entiende la reacción de algunos comerciantes, pero tomaron nuestra postura con racionalidad”, indicó. “Queremos profundizar el trabajo con aquellos que no pueden flexibilizar al día de hoy, que son peluquerías, gimnasios y rubros vinculados al deporte. Queremos generar reuniones para alcanzar acuerdos vinculados a protocolos sanitarios, para que en el momento en que sea posible flexibilizar tener” ese tema resuelto, declaró.

“La necesidad de trabajar y poder reabrir un comercio empieza a aparecer y la entendemos”, agregó, y opinó que “en muchos comercios está puesto el esfuerzo de toda una vida, y de toda una familia”. En ese sentido, afirmó que, a partir de mañana “se van a ir flexibilizando rubros con protocolos determinados”, los cuales tendrán que ver con la indumanetaria, el calzado y los bazares.

Descalzó destacó articulación con la Provincia para lograr las aprobaciones, lo que llevó a capacitaciones a empleados municipales en materia de control y aplicación de los protocolos. “Vamos a hacer recorridas por los centros comerciales para identificar que comercios pueden abrir y la metodología de funcionamiento que tendrán que aplicar”, aclaró.

Si bien las habilitaciones no dependen del Municipio, “están atadas a la decisión de los gobiernos nacional y provincial”, la presentación de los protocolos y la forma de trabajo si la presenta la Comuna. “Son 135 municipios que tiene la Provincia, con lo cual hay que analizar puntualmente cada caso. Todo requiere tiempo, y esos tiempos, lógicamente, no son los mismos que los de los comerciantes”, lamentó.

“Entendemos la necesidad que tienen de reabrir sus comercios, que además generan trabajo en Ituzaingó, pero hay un planteo de Provincia y Nación que nos pone en la disyuntiva de la economía o la salud, y claramente, y en esto también están de acuerdo los comerciantes, creemos que lo principal es proteger y cuidar la salud de los vecinos. Nuestra obligación como funcionarios públicos es esa”, analizó el jefe de Gabinete.

“Debemos respetar los protocolos y manejarnos con mucho cuidado, y en eso también coincidieron los comerciantes”, enfatizó, y sentenció: “Si la situación se desborda y tenemos que volver para atrás no vamos a dudarlo, porque está en juego la vida de todos”.

Consultado por medidas municipales de asistencia fiscal para el sector, el mandatario explicó que, la semana pasada, tras reunirse con la Cámara de Comercio del distrito, se analizaron medidas vinculadas a una reducción o eximición del pago de tasas. “Seguramente estemos enviando al Concejo Deliberante un proyecto para su aprobación”, estimó.

“Hoy también les hemos manifestado esto a los comerciantes, ya que entendemos que a quienes no han podido tener la posibilidad de trabajar no podemos exigirles que cumplan con el pago de tasas”, amplió, aclarando que “no será una medida que se tome en términos generales, pero si para ayudar a esos comercios que no han podido trabajar ni siquiera de forma online”, y en ese sentido, ponderó el desarrollo de una plataforma municipal para comercializar productos a través de redes sociales e internet.

Para cerrar, Pablo Descalzo se refirió al aumento de infectados por coronavirus, y expuso que el distrito, a diferencia de lo que ocurría al comienzo de la pandemia, tiene “un promedio de más un caso por día, y esto responde al comienzo del pico que vamos a atravesar en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires, la región en donde más cuidado tenemos que tener”. “Tomando como ejemplo lo que ocurrió en otros países, nos hemos anticipado al pico y en Ituzaingó tenemos dos dispositivos de aislamiento para pacientes con coronavirus que quizás no puedan cumplir el aislamiento en sus casas o barrios. Uno es el Club Gimnasia y Esgrima, con 60 camas; y el otro en la Villa Olímpica de Vélez, en Villa Udaondo, con 100 camas”, informó.

Además, celebró el trabajo con el PAMI para inaugurar todo un sector para albergar pacientes con coronavirus en el Hospital del Bicentenario, por lo que, ahora, “Ituzaingó tendrá 150 camas de terapia, 120 más de las que se tenían hasta hace no mucho tiempo”. “El compromiso del organismo es finalizar la totalidad de la obra en el nosocomio. Eso nos va a permitir contar con el hospital que tanto ansiamos los vecinos del distrito”, cerró.