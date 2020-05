Ishii vuelve a entregar alimentos en mal estado

No hubo 4 fallecidos por coronavirus.

Mientras el Estado municipal paceño no.

La mujer aclara que, si bien necesita la asistencia, también hay “muchos vecinos que viven en un estado muy vulnerable, junto al zanjón en Parque Alvear 3, y que reciben estos alimentos putrefactos”. “Hay chicos que en su vida comen dulce de leche y se encuentran con esto”, expresa indignada por lo ya conocido, la impunidad del gobierno de José C. Paz.

Dulce de leche con hongos y fideos con gorgojos en bolsones entregados por la Municipalidad de José C. Paz, según denuncian vecinos, en una situación que parece repetirse sin que genere ninguna consecuencia, más que enfermedades.