Frente al aumento de casos de coronavirus, Valenzuela les escribió una carta a los vecinos de Tres de Febrero

El intendente aprovechó la misiva para relatar algunas de las acciones de gobierno realizadas por su gestión en los últimos días. “Te quiero contar algunas cosas importantes que hicimos estos últimos días. Somos uno de los primeros municipios que está testeando en los barrios, y hemos creado una Unidad de Testeo Móvil que ya ha circulado por varios puntos del distrito, tomando la fiebre, el olfato y, en función de síntomas, procediendo a testear a vecinos. Esto nos permite una detección temprana de la enfermedad y anticiparnos a mayores contagios. Hemos instalado una cabina para el tratamiento de pacientes sospechosos en el Centro de Atención Primaria de la Salud 10 de Caseros para que médicos y pacientes no estén en contacto y, a su vez, éstos puedan ser tratados sin tomar contacto con el resto de los pacientes. Ya tenemos listo el Hospital de Campaña en el CEDEM 1 con un gran esfuerzo de nuestro personal municipal. Junto al Ministerio de Obras Públicas de Nación estamos por terminar el Hospital Modular de Emergencias de Martín Coronado, que permitirá ampliar la cantidad de camas de terapia intensiva en la zona. Hemos incorporado una tasa solidaria mediante la cual aumentaremos los impuestos a las empresas más grandes y que están trabajando para descontar tasas a más de 2500 comercios y pequeñas empresas del distrito. Seguimos muy cerca de las poblaciones vulnerables como los adultos mayores: tenemos un seguimiento diario de geriátricos, llamadas a las casas y un programa que se llama “3F Empatía” mediante el cual estamos en contacto de manera semanal con adultos mayores que están solos y necesitan una escucha con afecto, una voz amiga que los acompañe. También llevamos a la práctica la plataforma online “Comprá en 3F” con venta anticipada de productos y servicios de delivery, una manera de apoyar a los comercios locales en tiempos de pandemia”, contó.

“Te pido que comprendas que estamos con servicios limitados a causa de los mayores gastos que afrontamos por la pandemia, además de contar con menos personal disponible. Por favor, no saques basura en exceso y menos tirarla en la esquina; respetar las normas y pensar en el prójimo como regla. Demás está decir que le daremos alta prioridad a todo aquello que tiene que ver con salud, social, seguridad y todo lo que necesitan los grupos de riesgo y las familias más vulnerables”, añadió.

Además, sostuvo: “Hay cuestiones que añoramos desde hace mucho tiempo pero deberán esperar, como abrazar a nuestros seres queridos, reunirnos en familia, ir a un recital o a una parrilla a disfrutar con amigos. Sé que es una etapa de preocupación y desconcierto; van más de dos meses de cuarentena y esto genera necesidades y angustias, especialmente a los que no están pudiendo salir o trabajar. Te pido que los apoyemos y que nos acompañemos entre todos porque cuidar la salud sigue siendo lo más importante. En la medida de lo posible iremos volviendo a trabajar, especialmente en las actividades industriales que han venido autorizando desde el Gobierno nacional y provincial, y en los comercios de barrio, a los que podemos llegar como consumidores o trabajadores caminando y sin usar el transporte público”.

“De ser posible, es deseable trabajar desde casa. Si salís para las actividades autorizadas es fundamental que te protejas la boca y la nariz, no tocarte la cara y mantener siempre la distancia social de un metro y medio. Tenemos que permanecer lo menos posible en el espacio público y reforzar la higiene y el lavado de manos. Por ahora, es la única manera que tenemos de cuidarnos”, enfatizó el mandatario.

“Estamos entrando en una nueva etapa de la pandemia, con una aceleración de los contagios de coronavirus en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires, por eso tenemos que estar juntos y más comprometidos que nunca en cuidarnos. Este tiempo lo hemos aprovechado para mejorar la capacidad de respuesta sanitaria, pero no podemos relajarnos. Hoy el presidente anunciará una nueva etapa de la cuarentena, debemos ser respetuosos de lo que se decida y seguir trabajando unidos”, escribió.