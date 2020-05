Intendencias se preparan para un crecimiento exponencial de casos de coronavirus la próxima semana

— Diego Valenzuela (@dievalen) May 23, 2020

Finalmente el pico de casos de coronavirus parece estar cerca y será el Área Metropolitana de Buenos Aires la que se lleve la peor parte del azote de la pandemia en Argentina. A la fecha, la ocupación de las camas de terapia intensiva con respirador en los hospitales municipales y provinciales del conurbano va desde entre un 10% y un 20% en promedio, pero ese porcentaje no genera tranquilidad en los gobiernos, los que esperan un crecimiento vertiginoso de los casos a partir de esta semana.