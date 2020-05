Sujarchuk y Volnovich presentaron nuevo equipamiento y supervisaron obras en el Hospital Kirchner

El Hospital Municipal Néstor Carlos Kirchner pasó a ser gestionado por el Municipio el pasado 2 de mayo, luego del convenio firmado entre Sujarchuk y Volnovich al constatarse que la anterior administración privada no cumplía con los protocolos médicos correspondientes frente a la emergencia sanitaria causada por la pandemia mundial de coronavirus.

Luego, ambos supervisaron las obras de construcción de la nueva sala de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular, que contará de manera anexa con el sector de Unidad Coronaria. Además, el centro de salud que atiende alrededor de 23 mil afiliados al PAMI no sólo de Escobar sino de toda la región, cuenta con 96 camas de internación, 28 de cuidados intensivos, 22 de cirugía general, 3 quirófanos, área de Oncología, un amplio laboratorio para análisis bacteriológicos, sector de Anatomía Patológica y donación de sangre