El Municipio confirmó que Ishii reparte arroz con su nombre

Días atrás SM Noticias recibió, a través de su WhatsApp, imagenes de arroz con gorgojos que llevaban la inscripción “Gestión Mario Ishii”. La web chequeado.com pudo confirmar que efectivamente, desde el gobierno paceño imprimen el nombre del intendente en los paquetes de la marca “Ñaembé”.

“El intendente compra ahí hace años. Es un arrocero de Corrientes. Se le pone esa inscripción para que no los quieran vender, que no hagan ninguna chanchada”, dijo el vocero. Según él, el sello “se lo pone directo la empresa”.

Esta investigación que encaró la web dedicada a la verificación de noticias fue en el marco de la aparición de una imagen apócrifa del mismo paquete de arroz que llevaba el nombre del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“El gobierno de la Provincia de Buenos Aires no entregó ningún producto alimenticio con leyenda alguna y menos aún mi nombre impreso”, tuiteó el primer mandatario provincial, distanciándose del accionar del paceño Mario Ishii, que no solo personaliza la institución Estado, si no que se incrimina al repartir alimentos en mal estado.