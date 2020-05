El gobierno de San Fernando continúa con los operativos de salud en el Delta

Al respecto, la directora general de Salud en Islas, Claudia Regenjo, recalcó: “Este operativo acerca la salud a todos los vecinos isleños para que no tengan que romper la cuarentena. Hoy están en vías de finalización los operativos 11 y 12 -arroyos Pay Carabí y Pay Carabicito- y se informarán en breve los recorridos de los siguientes. Es muy importante que los vecinos concurran a la consulta con su correspondiente tapabocas”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com