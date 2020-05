Se recuperó y está en su hogar la primera paciente con coronavirus de Zárate

“Es una luz de esperanza, una paciente de 32 años, re joven, que estuvo aislada de su familia, y vivió una situación angustiante, porque no pueden ni recibir visitas, fíjense que todo esto puede generar trastornos en lo psicológico para la persona y ni que hablar para sus seres queridos. Es todo difícil, pero ahora estamos contentos, porque tenemos en nuestro municipio, a la primera recuperada”, contó, con satisfacción, la funcionaria.

