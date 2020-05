El intendente Ghi y el ministro Larroque recorrieron las obras del nuevo parador nocturno en Morón

El supermercado no cumplía con el.

Por su parte, Larroque sostuvo que “para nosotros, hay una cuestión muy sensible respecto a aquellas personas que están en situación de calle, desprovista de todo, por eso, generar este tipo de espacios es fundamental”. “Se trata de estar presentes y acompañar el gran esfuerzo que hace el gobierno local. En el ministerio, tenemos una dirección especialmente abocada a esta temática, pero para llevarlo adelante fue necesario contar con la capacidad de gestión de este Municipio, que tomó la iniciativa de rehacer el parador, que lamentablemente la gestión anterior había cerrado”, señaló.

“Este proyecto que venimos desarrollando junto con el ministerio provincial tiene que ver con dar respuesta a una problemática tan sentida como es la indigencia y la extrema vulnerabilidad de aquellas y aquellos que están en situación de calle. No hay dudas de que el Estado debe estar para resolver este tipo de cuestiones”, señaló Ghi tras la recorrida. “Creemos que fue una medida absolutamente desacertada del gobierno anterior disolver este espacio. Por eso, estamos reconstruyendolo en las condiciones cuantitativas y cualitativas que nuestra comunidad merece, articulando esfuerzos para que en muy poco tiempo ésta obra se concluya”, remarcó.

Esta tarde, el intendente Lucas Ghi recibió en Morón al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quienes junto al ex intendente y titular de ACUMAR, Martín Sabbatella, recorrieron las obras del nuevo parador nocturno y centro de día que se está construyendo, luego de haber sido desmantelado por la gestión anterior.