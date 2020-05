San Fernando sigue los controles de seguridad y secuestra vehículos sin permiso de circulación

El funcionario resaltó que estos controles, permitieron la aprehensión de dos motos que distribuían drogas en el casco céntrico con 24 bagullos de estupefacientes en su poder, deteniéndose a 2 mujeres y 2 hombres y una moto con impedimento de circulación. “Estos operativos son por el bien de todos los vecinos, y es un trabajo de concientización. La Ley nos habilita a detener a quien no cumpla y procesarlo por disposición del Juzgado Federal. El vecino de San Fernando tiene todo el apoyo, y el delincuente es detenido y remitido a la respectiva comisaría”.

