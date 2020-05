Reapertura de la cuarentena: ¿Qué le pedirá Hurlingham a la Provincia?

El supermercado no cumplía con el.

Por otra parte, no hubo anuncios en relación a las salidas recreativas, por lo que en ese sentido todo continúa de igual forma.

“Hemos desarrollado los protocolos de funcionamiento y control de cada actividad, y les solicitamos a cada empresa que detallen cuánto es el personal mínimo que afectan a las operaciones, en donde se solicita que sean los que residen mas cerca al establecimiento y preferentemente no utilicen transporte público”, señalaron desde el Municipio.

Desde la comuna que dirige Juan Zabaleta se pedirá la apertura de 46 pymes de diferentes rubros, todas ellas son negocios de cercanía y la intención es que no implique un amplio movimiento, tanto para sus trabajadores como para la gente que se acerque a ellas.