¿Cómo sigue la cuarentena en Escobar?

Contrariamente a lo que ya anunciaron pares como Gustavo Posse, de San Isidro, que adelantaron que pedirán salidas recreativas para niños, desde Escobar indicaron que no harán solicitudes particulares con ese fin, y se adaptarán a lo que resuelva el gobierno bonaerense en esa instancia.

El intendente Ariel Sujarchuk anunció el sábado a la mañana que el Municipio extremó las medidas de control en el marco del cumplimiento de las medidas anunciadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador Axel Kicillof en la plena vigencia de la cuarentena por coronavirus. Desde el gobierno adelantan a SM Noticias que no solicitarán salidas recreativas y que se adaptarán lo que determine la provincia de Buenos Aires.