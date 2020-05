La cuarentena continuará con cambios en todo el país menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Sobre la situación a nivel de la actividad económica el mandatario nacional señaló que: “A todos nosotros la economía nos preocupa, sabemos el padecimiento de los que no la están pasando bien, y por eso hemos prestado mucha atención para llegar a quienes más lo necesitan”.

“Queremos que no se utilice el transporte público. Las industrias que quieran reabrirse deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores hasta el lugar de trabajo”, remarcó Fernández.

“Toda la Argentina, salvo esa región, pasa a la Fase 4, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires sigue en la fase tres. El objetivo no se ha podido lograr, ya que allí la densidad demográfica es muy grande”, anunció.

Pero señaló que “ese resultado no es igual en todas partes”, e indicó que “el 86 por ciento de los casos se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires “, por lo que se tomarán estrategias diferentes en esa región.

El presidente señaló que en esta nueva etapa “es muy importante la conducta ciudadana, la responsabilidad de cada uno de nosotros y cada una de nosotras, porque si no el riesgo se multiplica”.