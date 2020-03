Miles de mujeres se movilizaron al Congreso en el marco del #9M

En un día que comenzó con la dura noticia del femicidio de Fátima Acevedo en Paraná, Entre Ríos, a manos de su ex pareja, el caso número 69 en lo que va del 2020, miles de mujeres se movilizaron al Congreso Nacional para reclamar por la ley de Aborto y la igualdad de género.

