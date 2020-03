Julio Zamora y Agustina Vila inauguraron la Escuela Secundaria N°36 en el barrio El Prado de Benavídez

Participaron también del acto: el ex ministro de Educación bonaerense, Mario Oporto; el subsecretario de Vivienda de la Provincia, Federigo Ugo; los concejales Gisela Zamora, Rodrigo Molinos, Luis Samyn Ducó, Daniel Gambino, Sonia Gatarri, Lucas Gianella, Gladys Pollán y Javier Parbst; el secretario general y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo; el secretario de Salud, Fernando Abramzon; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira; la directora ejecutiva de Educación, Carolina Álvarez Eguileta; el presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián Pintos; la inspectora jefa Distrital de Tigre, Claudia Ruggeri; demás funcionarios y consejeros escolares.

This site is protected by wp-copyrightpro.com