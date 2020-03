En Don Torcuato, Tigre realiza su tercera Feria de Recolección de Residuos Electrónicos

Será el jueves 12 de marzo de 17 a 20hs en la Plaza Barbasio, situada en Riobamba y Carlos Calvo. Se pueden acercar teléfonos celulares, notebooks, reproductores de MP3, monitores de computadora lcd o led, pequeños electrodomésticos y más. No se recibirán pantallas de tubo.

En el marco del programa “Reciclá”, el Municipio de Tigre realizará la tercera edición de la Feria de Recolección de Residuos Electrónicos en Don Torcuato este. Se llevará a cabo el próximo jueves 12 de marzo de 17 a 20hs en la Plaza Barbasio, ubicada en Riobamba y Carlos Calvo. Todo el material quedara a disposición de la Fundación “Qué Reciclo” que se encargará de alargar su vida útil o reciclar sus materiales si ya no se pueden recuperar.

¿Qué se reciclará? Notebooks, teléfonos celulares (con accesorios), tablets, reproductores de MP3, MP4, monitores de computadora LCD o LED, TV LED plasma y LCD, cámaras de foto y video, etc. También se recibirán pequeños electrodomésticos como planchas, minipimers, licuadoras, planchas de pelo, secadores de pelo, depiladoras, afeitadoras, cafeteras, jugueras, tostadoras, exprimidores, procesadoras, batidoras, molinillos, licuadoras, juguetes, herramientas eléctricas, etc. No se recibirán monitores de tubo y televisores con caja.

Desde la creación del programa “Reciclá” se llevan juntados más de 330.000 kg de materiales reciclables y ya se sumaron más de 60 mil vecinos. La iniciativa cuenta con campañas “Puerta a Puerta”, talleres y capacitaciones a alumnos de escuelas públicas y privadas de la ciudad; además de los Ecopuntos repartidos en el distrito y el servicio de recolección domiciliaria.

Para más información sobre el programa, podes visitar las redes sociales de @ReciclaTigre.