Ituzaingó activó el protocolo por posible caso de coronavirus y se aguardan los resultados

“Informamos además, que fueron tomadas todas las medidas necesarias para cuidar a los vecinos y a las vecinas que asisten habitualmente al establecimiento así como también, al personal de la salud y a la propia paciente”, esto debido a que se la mujer ignoró las recomendaciones del Ministerio de Salud bonaerense para quien presente síntomas no concurran personalmente para atenderse: “Deben llamar telefónicamente al sistema de salud de emergencias de su municipio para seguir el protocolo establecido”.

“En forma inmediata, el personal de dicha organización municipal de la salud activó el protocolo correspondiente para casos de coronavirus. En este sentido, la mujer fue asistida y se le realizó el estudio médico que detecta si la paciente está afectada o no por esa enfermedad. La muestra tomada en dicho estudio, fue enviada al Hospital San Juan de Dios, ubicado en la ciudad de La Plata”, señalan.