En San Isidro se expone la muestra “Retrospectiva” de Liliana Sarcone

“Agradezco de corazón al HCD de San Isidro y a todas las personas que integran este espacio, no tengo más que palabras de agradecimiento”, sostuvo Sarcone en la inauguración de su muestra.

La exposición de la vecina y artista plástica cuenta con obras de sus tres etapas artísticas: la primera, geométrica; la segunda, de ruptura; y la actual, apertura a lo sensible. Se puede visitar en el Concejo Deliberante de San Isidro (25 de Mayo 459) hasta el miércoles 11 de marzo. Entrada libre y gratuita.