Mariel Fernández: “Los recursos del Municipio son del pueblo de Moreno y de nadie más”

Por ultimo, invitó a las concelajas, concejales, funcionarias, funcionarios y a toda a la comunidad a acompañarla en esta gestión. “Nadie lucha por lo que no ama, amamemos profundamente a nuestro Municipio y a sus habitantes. Humanicemos esta gestión y este concejo deliberantes” concluyó la jefa comunal.

Al finalizar su discurso, Mariel Fernández expresó que “Quiero que construyamos una comunidad diferente donde lo principal sea el bien común, sean los mas vulnerables: niñas, niños, jóvenes y ancianos. Tenemos que poder construir en Moreno una comunidad que piense en el bien común. Y esta intendenta los está invitando a todos y a todas, que no quede nadie afuera. Necesitamos una comunidad que piense en la justicia social.” Respecto de su persona, se definió como “una trabajadora de un barrio humilde de Moreno con grandes responsabilidades políticas, eso es esta intendenta.”

En primer lugar, la intendenta desarrolló líneas generales sobre qué encontró en diciembre de 2019. Se refirió a un Municipio tercerizado, deshumanizado, desintegrado y con una situación económica muy critica. “Todo este tiempo se han servido del Municipio. Hubo un uso y un abuso. Una muestra es que el Municipio estaba tercerizado, cuando todo el trabajo lo hacían los empleados municipales”, expresó la jefa comunal. Más tarde, agregó que “nosotros vemos a la gestión municipal con vocación de servicio. No la vemos como un lugar de privilegios para funcionarios que están pensando cómo se van enriquecer personalmente.”