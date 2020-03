¿Coronavirus en Zárate?: La respuesta del Municipio

Respecto a esto, Núñez manifestó: “Nosotros, como Estado Municipal, somos los responsables de notificarle al Ministerio de Salud todos los casos sospechosos, agregando que todas las instituciones privadas tienen la obligación de informarnos con la planilla epidemiológica de los casos, algo que la Clínica del Carmen no realizó en un primer momento”.

Por otra parte, Julián García contó: “Desde la Clínica del Carmen nos informaron verbalmente (y no notificándonos como debería ser) que el paciente tenía un cuadro con las vías respiratorias congestionadas, pero no tenía fiebre, que es uno de los síntomas principales del coronavirus”.

La Secretaria de Salud, respecto a lo trascendido de la persona que viajó a Europa y se presentó en la Clínica del Carmen, expresó: “Me comuniqué con el Dr. Arena, Director de la Clínica del Carmen, y me informó que para él no era un caso sospechoso, sin embargo se le tomaron muestras, se le dio el alta médica y se encuentra en su casa en buen estado de salud aguardando los resultados”.