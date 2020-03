El trabajo de San Fernando y sus murgas se reconoció en la Cámara de Diputados

En cuanto a los murgueros, Milagros de “Los Magníficos de San Jorge” contó: “A mí me encantó poder bailar con todas las murgas en conjunto; me pareció una buena idea y la pasamos genial”. Y su compañero Agustín agregó: “Estuvo todo muy lindo y la pasamos muy bien, parta disfrutar un rato entre todos”.

De la exposición participaron los Diputados Nacionales Leonardo Grosso, Mirta Tundis y Cristina Alvarez Rodríguez, quien destacó: “Estamos muy orgullosos en el Frente de Todos de nuestra compañera Alicia Aparicio, que acercó la posibilidad de encontrarnos con las murgas de San Fernando y con este corso de la Avenida Avellaneda, y esta situación hermosa de ver esta expresión cultural, popular, participativa que no sólo involucra la tradición y la idiosincrasia de los murgueros, sino también este programa municipal que se sostiene hace tanto tiempo y no para de crecer, con más de 3.000 personas que participan todo el año”.