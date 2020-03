Tigre activó un puesto sanitario con cámara termográfica para detectar posibles casos de Dengue

Si el pasajero presenta fiebre, principal síntoma de la enfermedad, es asistido por personal sanitario, para comprobar si posee otros indicios de enfermedad como dolor muscular y de cabeza o erupción en la piel. En dicho caso, se facilita un kit protector que contiene repelente, espirales y recomendaciones medicas y se lo deriva al Centro de Atención Familiar y de Salud más cercano a su domicilio. Si no es residente de Tigre, se notifica inmediatamente a las autoridades correspondientes.

Como la mayoría de los casos identificados en Tigre son personas con antecedente de viaje –es decir, no son casos autóctonos- se trabaja en la detección de los pasajeros que provienen de zonas con mayor circulación de virus, para poder brindarles elementos de protección contra el mosquito y atención medica precoz.