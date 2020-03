El intendente Cáffaro abrió el período de sesiones del HCD Zárate

El Intendente Osvaldo Cáffaro inauguró esta tarde el periodo de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Zárate donde rindió cuentas de lo realizado en el 2019 y anunció medidas para el 2020 con los mismos lineamientos del gobierno del Presidente Alberto Fernández y del Gobernador Axel Kicillof.

En su primera Apertura de Sesiones en el cuarto mandato, el Intendente Cáffaro afirmó: “Sabemos que estamos defendiendo valores y eso es más difícil que defender intereses, que estamos defendiendo desarrollo y distribución y no que solamente “las cuentas cierren”; que estamos defendiendo “la seguridad como un derecho” y no con “mano dura”. La gente nos votó porque seguimos siendo el cambio y no solo por lo que hicimos”.

A pocos segundos del comienzo de su discurso, el Intendente hizo entrega de la Rendición de Cuentas Políticas ejecutadas durante el período 2019 por el Ejecutivo Municipal al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Ríos.

Además, Cáffaro expresó su apoyo al Presidente de la Nación Alberto Fernández, a la Vicepresidente Cristina Fernández, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y a la Vicegobernadora Verónica Magario: “Tienen nuestro apoyo, compromiso y esfuerzo irrestricto para salir de este duro momento histórico. Es significativo para nosotros que nuevamente el Estado Nacional y Provincial vuelvan a hablar el lenguaje del pueblo, de los trabajadores y de los que menos tienen”.

Entre los proyectos más destacados para este mandato, el Intendente manifestó: “Está avanzando el diálogo para que tengamos en nuestra ciudad la Universidad Nacional de Zárate, con el apoyo del Presidente Alberto Fernández y el Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. Nuestro Centro de Gestión del Conocimiento (CGC) será la futura sede de nuestra Universidad”.

Entre otros de los anuncios, se destacan la aprobación en un breve tiempo del centro de disposición final Zárate más la planta de separación y tratamiento de RSU y, también de la habilitación del paso a nivel a la Terminal de media y Larga distancia de Zárate que se llamará “Néstor Kirchner”.

Nocturnidad

El Jefe Comunal reflexionó en relación al homicidio de Fernando Báez Sosa donde pidió justicia y analizó: “Son tiempos en los que nuestra ciudad está viviendo un momento desconocido para su rica historia, la de un ataque feroz desde afuera, estigmatizándonos, mostrando lo que no somos y como no vivimos”.

En relación a las medidas que se desarrollarán en Zárate, Cáffaro contó: “La Nocturnidad es un tema de abordaje interdisciplinario e intersectorial, el que muchas veces no queremos ver. Estamos elevando en este mes, a este Honorable Concejo, una propuesta para que sea enriquecida por este cuerpo que prevea una Estado con mayor presencia y más profesionalidad, que los padres formen parte de la concientización, la relocalización de boliches en el plazo de un año, entre otros ejes”.

“En Zárate vamos a discutir un modelo para que nuestra juventud pueda divertirse con más seguridad y en paz”.

Salud

En materia de Salud, el Jefe Comunal afirmó: “Celebro desde este espacio el envío al Congreso Nacional por parte del Presidente Alberto Fernández el proyecto de Ley de Aborto Legal, seguro y gratuito y que Salud sea nuevamente Ministerio”.

Y proyectó la “construcción de un Hospital Veterinario en el predio del Hospital Intermedio Rene Favaloro para nuestras mascotas”.

Seguridad

El Intendente reflexionó y aseguró que no es solo un tema municipal, sino que “debemos trabajar en conjunto y las Cámaras de Diputados y Senadores también deberán tomar el tema definitivamente y transformarlo en una ley. Estamos a disposición de construir la seguridad, pero tiene que haber reglas de juego claras para que no se perjudique la sociedad”, afirmó Cáffaro quién proyectó “la implementación de dos vehículos equipados con tecnología para video vigilancia preventiva móvil para todos los barrios, del Programa de Resolución de conflictos vecinales y el Centro de formación permanente para agentes en prevención ciudadana”.

Obras Públicas

Respecto a esta área, el Jefe Comunal manifestó: “En el marco del Master Plan Costanera, y con la firme intención de continuar con la creación de nuevos espacios públicos destinado a fomentar una vida sana a través del deporte, en el 2019 encaramos la obra del Polideportivo Municipal. Este importante desarrollo, significará una inversión superior a los $180 millones de pesos, a través de acuerdos público privado”.

“Esta acción forma parte del plan estratégico para potenciar el deporte en nuestra ciudad, y también complementa las demás obras de infraestructura deportiva realizadas a lo largo de los últimos años”, agregó el Intendente.

“Se ha sostenido un plan de obras con cuatro grandes objetivos: completar la trama vial, construir conductos pluviales principales, y construir dotación de equipamientos para prácticas deportivas y configuración de pavimentos con cordón cuneta y microaglomerado en frío en barrios del oeste de la ciudad”, concluyó Cáffaro refiriéndose a Obras Públicas.

Entre los proyectos para este mandato se destacan el completamiento de toda la infraestructura necesaria para el barrio Villa Florida, el equipamiento con cancha de fútbol y hockey para el Velódromo Municipal, la construcción de los pluviales en lo que serán los Parque Urbano 3 y 4, y la creación de una Subsecretaría de Energía, para sostener el esfuerzo de mantenimiento operativo permanente para potenciar el FOMDEN (Foro de Municipios por el Desarrollo Nuclear).

Respecto a la rendición de cuentas, el Jefe Comunal contó el trabajo que se realizó y se realiza fuertemente en áreas como Salud, Seguridad, Servicios Públicos y Educación, entre otras.

En el área de Servicios Públicos se destacó el trabajo realizado en el Programa Mi Barrio con un gran abordaje en los diferentes barrios divididos por zonas para poder llegar a toda la ciudad.

Se abordó la Secretaría de Desarrollo Económico con su trabajo en el Programa de Precios Populares, que según anunció el Intendente “continuará mínimamente por seis meses más”.

Respecto a Hábitat, el Intendente destacó la Relocalización del barrio Los Pomelos y de las familias del Ex Cañadón Urquiza con un monto invertido de más de 50 millones de pesos que se desprendieron de fondos propios.

A su vez, en Educación continuaron los programas de Ciudad Rayuela, Compartiendo y los abordados por Juventud como Costa Jóven y Costa Grande. Para de esta manera, que todos los chicos y jóvenes y Adultos Mayores de la ciudad tengan su programa.

En Lima se realizaron las Elecciones a Delegado de la localidad con una gran participación de vecinos, en una elección histórica que se realizó por primera vez en un trabajo en conjunto entre el Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante y los mismos vecinos.

Para finalizar, el Jefe Comunal se solidarizó con el pueblo chileno por la opresión y la represión atroz, con el gobierno plurinacional de Evo Morales que sufrió el golpe de estado y con el pueblo colombiano y ecuatoriano por la enorme carga fiscal y la falta de acceso a la educación y la salud pública.

“Necesitamos gobiernos cercanos a sus pueblos que aseguren los beneficios de la libertad, que permitan que los pueblos caminen con esperanza hacia sus propias realizaciones. Más que un deseo es una militancia activa la que propongo. No soslayemos tanto sufrimiento. Nos interpela para que tomemos posición y defendamos los valores”, manifestó el Intendente.