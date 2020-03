El miércoles 11 de marzo, de 17 a 19 horas, la ex campeona mundial brindará una clínica de hockey gratuita en el CEDEM 1 de Caseros (Alberdi 5470). Los amantes del hockey van a vivir una jornada muy especial en el CEDEM 1 de Caseros junto a la ex campeona mundial Daniela Sruoga que viene a contarnos los secretos de este deporte.

Conocé los secretos de la ex leona Daniela Sruoga