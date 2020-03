Moreno fue sede de la reunión del Consejo Regional de Salud de la Región VII

Por su parte, Gollán se refirió al deterioro en que encontraron el Ministerio y la crisis que atraviesa el sistema de salud. Luego, enumeró las funciones que recompusieron en estos dos meses y los proyectos que se presentarán cuando tengan el presupuesto. Al respecto, dijo que “Es un proceso a ocho años pero con un impacto muy visible, concreto y sistémico a los cuatro años. Uno va a poder ver eso porque va a ser en el marco de un sistema que queremos recrear y crear en la provincia de Buenos Aires.” Por último, el ministro expresó que “Las interacciones concretas que viene hacer nuestro equipo del Ministerio con los Municipios va a ser el leitmotiv de nuestro trabajo. Nosotros no vamos a poner en marcha acciones de gobierno sin que estén consensuadas con los territorios, sencillamente porque fracasan. La primera cosa que hay que hacer para construir un sistema de salud es construir los consensos necesarios y eso es lo que vamos hacer en cada una de estas recorridas.”

Nicolás Kreplak contó que una vez por mes se va a realizar este encuentro en cada una de las doce regiones de la provincia, para articular los servicios de salud y generar un ámbito de discusión. “El sistema de salud nos tiene que atravesar, nos tiene que unificar, nos tiene que construir modelos políticos desde lo político sanitario que empiecen a dar cuenta que el sujeto principal es el pueblo y no los distintos sectores que están trabajando en eso”, expresó el viceministro. Además, manifestó que la intención del Ministerio es trabajar sobre un proyecto sanitario, de provincia y de país donde prime el trabajo comunitario y el derecho a la salud sobre la lógica individual y comercial.